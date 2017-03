Inquilino violento: "Te voy a cagar un tiro en la cabeza"

NEUQUÉN

“Vas a llorar lágrimas de sangre, te voy a cagar un tiro en la cabeza”, le dijo un joven que le cuidaba la casa a una mujer, a quien amenazó de muerte y persiguió con un arma en la cintura luego de que le pidiera las llaves. Se trata de Marcelo Sepúlveda, a quien la Justicia le otorgó una probation por tres hechos.

Ayer se realizó una audiencia en la que el juez Cristian Piana avaló un acuerdo realizado entre la fiscalía y la defensa y le dictó a Sepúlveda tres años de prisión en suspenso.

El fiscal Horacio Maitini detalló que el hombre está acusado de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego, tenencia de arma de guerra y encubrimiento.

Todo comenzó el 14 de noviembre de 2016, alrededor de las 16, en el primer piso de un departamento ubicado en la calle 11 del barrio Parque Industrial.

Allí, la dueña del inmueble le solicitó las llaves de su casa a Sepúlveda, quien se encontraba al cuidado de la misma. Ese simple pedido desató la ira: “¿Quién te creés vos para mentirme? Me usaste, no te tengo miedo, no te voy a pegar, te voy a cagar matando”, le dijo Sepúlveda a la mujer, quien ante la violenta situación salió de inmediato hacia la comisaría.

El hombre fue tras ella y mientras la seguía la amenazaba: “No te voy a dejar en paz, vas a llorar lágrimas de sangre, te voy a cagar un tiro en la cabeza”.

La sentencia de muerte era ratificada por una arma de fuego “similar a una 9 milímetros” que el hombre exhibía en su cintura.

El segundo hecho por el que fue acusado ocurrió el 17 de noviembre de 2016, cuando encontró en el interior de la vivienda de Sepúlveda, en barrio Parque Industrial, un arma tipo pistola sin autorización legal.

Además, lo acusaron de ocultar, el 5 de mayo y 17 de noviembre de 2016, una pistola semiautomática robada. Durante la audiencia, la fiscalía detalló que el acusado no posee antecedentes y que la pena por los tres delitos no superaría los tres años, por lo que solicitó una probation y se comprometió a realizar 100 horas de tareas comunitarias anuales.