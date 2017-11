Insólito: por escapar de una fan, Lanata se quebró una pierna

Pero cuando se retiraba de la Facultad de Derecho de Buenos Aires sufrió un insólito accidente y se quebró una pierna. Por eso hoy debió faltar a Radio Mitre, donde conduce Lanata sin filtro, de 10 a 14.

"Salgo, una mina me empieza a correr para que me saque una foto, no veo el piso, me caigo y me rompo una pierna", reveló vía telefónica el periodista en el pase de su programa y Cada mañana, el de Marcelo Longobardi.

"Estoy con un inmovilizador en la pierna. Es del lado de adentro de la rodilla. Se ve que un músculo hizo salir un pedacito de hueso y eso se quebró. Y bueno, acá estoy, como un pelotudo", se resignó. "¡Y la mina ni siquiera sacó la foto!", dijo. Y agregó: "Me olvidé de asegurar mis piernas, como Messi. Pero la lengua sí la tengo asegurada. Y el culo", dijo.

Pese a esta salida al aire -vía telefónica-, el conductor no pudo estar al frente de Lanata sin filtro; se esperanzó con regresar este jueves. Pero sí aseguró su presencia en Periodismo para todos, como cada domingo. "Voy a tener que hacer el programa sentado, vamos a tener que cambiar parte de la escenografía", explicó.