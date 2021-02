Instagram se pone firme ante el abuso hacia los futbolistas de la Premier League

Madzingira dijo: "Me horroriza el tipo de abuso que las personas, especialmente estos futbolistas, tienen que enfrentar por ser quienes son, ya sea su raza o su religión o su género, y como empresa, estamos decepcionados de ver que ese tipo de comportamiento que se desarrolla fuera de línea también se desarrolla en nuestra plataforma".

Varios futbolistas de la Premier League -entre ellos Marcus Rashford y Axel Tuanzebe, del Manchester United, Romaine, del West Brom, el lateral del Chelsea Reece James y su hermana, la delantera del Manchester United Lauren James- fueron objeto de mensajes abusivos en línea en las últimas semanas.

La Asociación de Fútbol solicitó que se tomen medidas al gobierno, que ha declarado que las empresas de redes sociales podrían enfrentarse a "grandes multas" que podrían ascender a "miles de millones de libras" si no abordan los abusos en sus plataformas.

¿Qué cambiará en Instagram?

Futbolistas del pasado y del presente solicitaron que se exija a los usuarios de las plataformas de redes sociales que proporcionen documentos de verificación al crear sus cuentas, de modo que se les pueda rastrear más eficazmente si infringen las normas.

Facebook dice que esta medida resultaría difícil en comunidades donde tales documentos no estarían fácilmente disponibles.

"Si insistiéramos en el uso de los datos del DNI o del pasaporte, estaríamos impidiendo el acceso a las mismas personas que utilizan nuestras plataformas para crear comunidades, por lo que somos muy conscientes de que permitimos ese acceso", añadió Madzingira.

La empresa afirma que "tomó medidas" contra 6,5 millones de mensajes de odio en Instagram entre julio y septiembre del año pasado, incluidos los mensajes directos, que son más difíciles de vigilar debido a las normas de privacidad.

"Hasta la fecha, si alguien infringía las normas en los mensajes directos de Instagram, establecíamos una prohibición específica o un bloqueo durante un tiempo determinado y ampliábamos ese periodo, en caso de que siguieran infringiendo", explicó Madzingira.

"Hoy anunciamos que ahora eliminaremos esas cuentas, en caso de que sigan violando dentro de los mensajes directos de Instagram".

Facebook dijo que no detallaría cuántas infracciones desencadenarían la eliminación, ya que los infractores podrían utilizar la información para "jugar con el sistema". y agregaron que están "haciendo todo lo posible para luchar contra el odio y el racismo en nuestra plataforma", pero añadió que los "problemas son más grandes que nosotros".

Algunos usuarios pidieron que se prohíban los emojis específicos que se utilizan habitualmente en los mensajes racistas, pero Madzingira se mostró en contra de prohibir símbolos que podrían utilizarse inocentemente en otros contextos.

También dijo que se podrían utilizar filtros para evitar que otros dejen comentarios ofensivos en las publicaciones, y que también se estaba trabajando para evitar que los usuarios vetados abrieran nuevas cuentas.

El lateral del Bristol Rovers Mark Little -objetivo de un mensaje racista en las redes sociales que está siendo investigado por la policía- dijo que le sorprendía que los responsables de las plataformas sólo reaccionaran ahora.

Little dijo que "Me parece bien que hagan un cambio, pero me resulta bastante confuso, ya que lo que han anunciado es lo que suponía que estaba ocurriendo antes". "Han saltado a una norma en lugar de acercarse a lo que yo pensaría que sería aceptable para lo que está pasando".

El jugador, de 32 años, añadió que "una gran corporación como Facebook debería poder sentar el precedente de lo que ocurre en la sociedad en general" y que "la policía necesita más ayuda de las plataformas de medios sociales". Y añadió: "No creo que sea tan difícil identificar a las personas que están haciendo esto".

"Todo el mundo debería tener algún tipo de identificación para utilizar estas plataformas y creo que eso erradicaría una parte muy importante de los abusos".