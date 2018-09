En ambos casos, los adjudicatarios de los lotes en oferta negaron cualquier vínculo con la estafa. “No podemos identificar a las personas porque no lo admiten, pero tenemos identificados los terrenos y los valores, que rondan el millón y medio de pesos”, recalcó Lorena Troncoso, coordinadora del Foro de la Meseta e integrante de la cooperativa Mercantiles.

Contó que, días atrás, se acercó a Mercantiles una señora que iba a comprar un lote del sector Balcón de la Ciudad del Foro, que se vendía por inmobiliaria a 28 mil dólares, casi 1,2 millones de pesos.

La mujer se enteró en ese momento de que estaba prohibido comercializar el terreno, porque pertenece a un fideicomiso del municipio con cooperativas, gremios y mutuales, destinado a loteos sociales. Los adjudicatarios del Balcón de la Ciudad no tienen tenencia ni escritura, sólo un convenio que firman con la organización que los inscribió.

p03-pieza.jpg

Alerta

Troncoso aclaró que la inmobiliaria no estaba al tanto de la maniobra y que el estafador “había dicho que entregaba el convenio y después le cambiábamos el nombre, pero eso no se puede hacer de ninguna manera porque, si el que firmó se quiere dar de baja o no puede pagar, se le devuelve el dinero y entra su suplente; no hay arreglos particulares”.

“Por suerte la inmobiliaria, con gran tino, leyó que en el convenio figuraba la cooperativa Mercantiles y mandó a la señora a hablar con nosotros, pero puede haber otros casos y por eso queremos informar”, señaló.

Comentó que a la mujer “el precio le pareció barato, porque la inmobiliaria tasaba ese terreno en 50 mil dólares y esta persona lo vendía a 28 mil, cuando en realidad va a pagar 400 mil pesos por ser un loteo social”.

“El otro caso se detectó por redes sociales, en una página de compraventa, donde dan las características de este loteo con un perfil falso y no hay más datos, piden que se comuniquen por privado”, añadió. Dijo que hicieron una captura de pantalla para tener pruebas, aunque desconocen si hubo alguna víctima o si existen otros intentos de estafa por internet.

Hasta ayer, en el grupo de Facebook Mercado Libre Neuquén figuraba en venta un lote con servicios en el Balcón de la Ciudad a 50 mil dólares. En el posteo se afirmaba que el comprador tomaría posesión del terreno en octubre y recibiría la escritura en diciembre.

Meseta

--> Por terrenos en las tomas ofrecen hasta $600.000

La especulación inmobiliaria también mete presión sobre las tomas ubicadas cerca del centro o en zonas con una conexión vial privilegiada.

Hace apenas unas semanas, los vecinos del asentamiento El Trébol, cerca de la Ruta 7, denunciaron la venta de lotes en Mercado Libre a 150 mil pesos. También en el sector Auka Mawida, sobre calle Colón, contaron que les ofrecieron hasta 600 mil por un terreno.

El Trébol es una toma ubicada detrás de la Cerámica Fasinpat, cerca de la Ruta 7 y a pocos metros de la Autovía Norte. Aunque no tienen servicios ni papeles, hay lotes que se venden a través de Mercado Libre por 150 mil pesos.

En Auka Mawida, por su cercanía al centro de la ciudad, las cifras son aún mayores. La presidenta de la cooperativa de vecinos del asentamiento, Edith Navarro, denunció que empezaron a recibir visitas de “gente de plata” que ofrece más de medio millón para quedarse con un lote. “Tenemos pruebas de que se pagaron 120 mil a 200 mil por varios terrenos y la última oferta, que le dijimos a la familia que no aceptara, fue de 600 mil”, afirmó.

Precios

Recordó que siempre están los que quieren comprar o vender un lote ocupado, pero desde que el precio de la tierra se fue por las nubes, aparecieron inversores que sólo buscan el negocio inmobiliario. Agregó que, por eso, “del lado del Centro Administrativo Ministerial hicieron construcciones de doble piso con departamentos en alquiler”.

Este tipo de metodologías también pudo observarse en más de una oportunidad en las ferias populares que hay en distintos puntos de la ciudad de Neuquén.