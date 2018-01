Juan Pablo González contó en LU5 que los trabajadores de Techint decidieron elegir a un representante ante la empresa hasta que haya elecciones pero son constantemente hostigados por un grupo de "bandoleros".

"Somos 2600 trabajadores apretados por un grupo de mafiosos, estamos pidiendo socorro", dijo el obrero y resaltó que la víctima del violento hecho es de apellido Carreño y fue elegido para arreglar los sueldos.

"Hay un grupo impuesto por la fuerza que no quiere elecciones, andan armados en camioneta que no son de la empresa", agregó.

Carreño estaba sentado en la puerta de su casa, cuando fue sorprendido por un grupo de personas que lo golpearon y le dispararon en una de las piernas. Fue atendido y como la bala entró y salió se encuentra estable y fuera de peligro.

Por el hecho hay cinco demorados de apellido Freitas, Salas, Martínez, Venegas y Jara. Además fue secuestrada una camioneta Ford Ranger de color rojo.

Esto no es el primer episodio en el Chañar, hace pocas semanas a González lo agarraron siete personas. "Me salvé de que no me pegaran el tiro, pero me patearon, me quebraron un diente, hice la denuncia en Añelo y no properó", agregó.

"Esta gente responde al bando de (Juan Carlos) Levy. Tenemos miedo, vivimos con miedo, no podés ir a trabajar con miedo, estar en nuestras casas de franco con miedo, somos trabajadores. A mi me pegaron por luchar por mis compañeros", concluyó.

