Irá 6 años a la cárcel por violar a su sobrina de 11

La fiscalía había solicitado 7 años, mientras que la defensa pidió tres años de prisión de ejecución condicional. Se trata del segundo juicio que atraviesa el hombre, quien en 2017 había sido absuelto.

El aberrante hecho por el que el criancero llegó al banquillo de los acusados ocurrió en 2016. El condenado, que es hermano del padrastro de la víctima, aprovechó que los adultos se habían ido de la vivienda durante el período de la invernada a un puesto alejado, para violar a la nena de 11 años.

2 juicios contra el criancero por abusar de su sobrina

En 2017, un tribunal absolvió al hombre mediante un polémico fallo. El mes pasado enfrentó un nuevo juicio donde otros tres jueces lo hallaron culpable de abuso sexual con acceso carnal.

Fue producto de esa violación que la niña quedó embarazada y en diciembre de ese año le permitieron acceder a un aborto en el hospital. Por el delito, ahora el tribunal lo halló culpable y le fijó una condena de ejecución efectiva.

En el fallo anterior, las juezas Carolina González y Mirtha Graciela Felau votaron por la absolución, mientras que el juez Raúl Aufranc se manifestó en disidencia.

Las magistradas había argumentado que se trataba de cuestiones culturales, como que en esos parajes no se festejan los cumpleaños y que las distancias entre los puestos llevan a que no se conozcan fielmente las edades, por lo que el acusado no sabía efectivamente que la víctima era menor de edad.

