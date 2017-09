Katia, el tercero de los huracanes que desde hace cuatro días castigan las islas del Caribe y el Golfo de México, perdió fuerza al tocar tierra en el estado mexicano de Veracruz y se convirtió en "ciclón tropical", según informó el Servicio Meteorológico de ese país, aunque persisten las alertas de tormentas muy fuertes en las provincias de Veracruz, Puebla, Oaxaca y San Luis Potosí.

Al menos 27 personas murieron a causa de los huracanes, de las cuales 25 en las islas del Caribe -las más afectadas fueron Saint Maarten y San Bartolomeo con once víctimas fatales-- por los efectos de Irma, y las dos restantes por un deslizamiento de tierra que provocó Katia en Xalapa, capital del oriental estado mexicano de Veracruz, informó hoy a la agencia Efe el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente.

Tras su paso por las Antillas, los efectos de Irma se sintieron en Cuba donde el huracán llegó con la fuerza de la categoría 5 a medianoche del viernes, aunque como habían previsto en el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, desde entonces comenzó a perder fuerza hasta llegar a la actual categoría 3 de la escala Saffir Simpson.

En Cuba, donde hasta el momento no se reportaron muertos, las autoridades del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología informaron que sigue vigente la "alarma para las provincias de Mayabeque, La Habana y Artemisa" y no descartan que puedan producirse inundaciones en las zonas afectadas.

Pero las noticias de que Irma perdía intensidad no llevaron tranquilidad ni a Miami, donde se espera que llegue a primera hora de mañana, ni a las islas por donde el huracán ya había desatado su furia, ya que "José permanece como huracán peligroso categoría 4", según advirtió el último informe del NHC.

El parte agrega sobre Irma que "se espera que se intensifique nuevamente cuando se aleje de Cuba y continúe como un poderoso huracán a medida que se aproxime a Florida" con vientos que podrían superar los 200 kilómetros por hora.

Con José acercándose e Irma conservando parte de su poder devastador, el gobernador de Florida, Rick Scott, no dudó este mediodía en pedir la evacuación inmediata: "No lo hagas mañana, no salgas esta tarde, si estás en zona de evacuación hazlo ahora", dijo tras calificar los efectos de Irma como "asesinos". "El huracán Irma ya está aquí", advirtió.

El estado de Florida pidió a 6,3 millones de personas que dejaran sus hogares, ya que además de los fuertes vientos otro de los efectos más peligrosos del huracán son las marejadas. El gobernador estimó que en instantes el nivel del agua podría subir 3,6 metros.

Más de 7.000 miembros de la Guardia Nacional de Florida fueron desplegados en la zona, mientras que el estado dispuso unos 330 refugios.

El operativo de seguridad desplegado en Cuba por el Consejo de Defensa Municipal evitó que en la isla no se hayan registrado muertos, ya que desde hace dos días se evacuaron más de 136 mil personas.

Luego de las muertes que Irma provocó en las Antillas, el Gobierno de Antigua y Barbuda decidió evacuar esta segunda isla ante la inminente llegada del huracán José. Allí, el paso de Irma había provocado la destrucción, prácticamente total de la infraestructura del territorio.

Los efectos de José también volverán a castigar a las islas de Saint Maarten y San Bartolomeo, de acuerdo a lo que informó el NHC, por lo que las autoridades reiteraron el pedido a la población de evacuar las zonas más próximas al mar.

La Caja Central de Reaseguro (CCR) de Francia calculó que los daños causados por el huracán Irma en sus territorios de ultramar -Saint Maarten y San Bartolomé-- podrían superar los 1.200 millones de euros. Para el organismo, se trata de "una de las más importantes catástrofes naturales en Francia desde hace 35 años".