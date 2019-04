Jair Bolsonaro: "Brasil no debe ser un paraíso para el turismo gay"

Jair Bolsonaro volvió a cuestionar a los homosexuales. Esta vez, el presidente brasileño apuntó contra el turismo gay durante un desayuno con periodistas en el Palacio de Planalto esta semana. Al ser preguntado sobre la imagen de homofóbico que tiene en el exterior, contestó que eso no espantaba las inversiones sino a las familias brasileñas. Y agregó que defiende las costumbres conservadoras y que no quiere que Brasil se vuelva un país del “mundo gay”. Brasil, según el presidente, no debe convertirse en un “paraíso para el turismo gay”.