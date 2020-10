"Jamás le pegué, no tengo la culpa de que se ponga loca"

"Yo me vengo a enterar al otro día, porque volví al puesto y ahí me dijeron que la habían llevado a la clínica", expresó Gabriel, el hombre que fue denunciado por atropellar a su pareja con una camioneta y dejarla tirada en el puesto donde viven en Rincón de los Sauces . La mujer continúa internada y su abogado querellante adelantó a LMN que pedirá que el agresor sea acusado y se le imponga prisión preventiva .

El hombre confió que se enteró que su pareja estaba internada, sin movilidad en las piernas, por los medios de comunicación. "Ese día, automáticamente yo me bajé a ayudarla, ella quedó tirada, capaz se volteó, no sé. Pensé que se había quedado a dormir en el puesto", sostuvo en relación a que no sabía que no podía moverse.

"Yo no soy culpable de que se ponga loca. A mi me rompió la boca, mi hijo de 12 años lo vio. Es una personas que habla incoherencias, que diga la verdad", expresó Gabriel y agregó: "Es la primera vez que la veo desacatada, debe ser por el efecto de las pastillas y el vino, por eso se descontroló".

clinica-maternidad-rincon-de-los-sauces.jpg

Además, resaltó que él no estaba en estado de ebriedad: "Yo tengo pastillas y no tomo porque sino me agarran ataques de epilepsia. No voy a permitir que diga que andaba borracho. La gente que me conoce sabe como soy yo, pero igual estas cosas duelen muchísimo, porque mucha gente opina sin saber".

Por último, Gabriel confió que en el año y cuatro meses que tienen de relación, "jamás existió violencia de género" y que ya se puso en comunicación con la fiscalía local para hacer su descargo, porque "no fue así como ella dice. Yo estaba durmiendo con mis nenes y ella seguía tomando".

148-provincial.jpg

Pedirán la prisión preventiva

Por su parte, Marcelo Hertzriken Velasco confirmó a LM Neuquén que ya se constituyó como querellante de Patricia y adelantó que mantuvo comunicaciones con la fiscalía local. "La fiscalía está reuniendo las pruebas para poder hacer la formulación de cargos, que en principio será por lesiones graves, aunque también podría ser una calificación más gravosa", confió el abogado.

En este punto, contó que desde su parte, solicitará que el hombre quede con prisión preventiva a fin de proteger la integridad de la víctima y su familia, teniendo en cuenta que una de sus hijas radicó la denuncia policial.

"Que se disponga el encierro cautelar para velar por la integridad psicofísica de los entrevistados a los efectos que puedan deponer sin que medie influencia alguna del agresor, cuyo comportamiento es dable hipotetizar atento los antecedentes que describieran los entrevistados", detalló Velasco.