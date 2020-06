Indicó día tras día registran bajas en la matrícula ya sea porque las familias no pueden seguir sosteniéndola por la merma de sus ingresos o directamente porque los padres se quedaron sin trabajo.

“Tenemos una baja de matrícula del 50 al 80%. Los números son terribles. No hay día en que uno de los jardines no registre baja de matrícula porque los papás ya no pueden pagarla”, admitió.

También solicitaron la intervención de la Ministra de Educación, Cristina Storioni, para que interceda porque no todos pudieron acogerse al beneficio del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). “Un 10% logró el beneficio, pero no todos cobraron todos los meses. Tampoco sabemos cuál es el criterio para no acceder”, agregó.

Dijo que solicitarán que el BPN les otorgue financiación dado que cuentan con el antecedente de La Pampa y Córdoba donde los jardines maternales accedieron a créditos a tasa cero a través de los bancos provinciales para poder sostener la actividad.

“La situación es crítica. No sabemos la cantidad de jardines que no pudieron más y tuvieron que cerrar. Vemos que en nuestros grupos de Whatsapp algunos fueron saliendo, entendemos que no pudieron seguir sosteniendo el jardín”, observó Conte.

La caravana de automóviles partió de la Avenida Olascoaga en dirección a la Plaza de las Banderas, luego recorrió el centro y terminó en Casa de Gobierno.