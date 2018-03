Jeldres: "Sabía que los goles iban a llegar"

“Fue una ronda muy difícil, pero nuestra mayor virtud es la entrega, tuvimos bajas de peso como la de Javi del Piano pero pudimos sacarlo adelante con sacrificio”, analizó el delantero, que fue clave en los últimos partidos con sus goles, pese a que no había arrancado marcando en las primeras fechas.

“Los goles no se daban al principio, pero no me desesperaba porque sabía que cuando se me abriera el arco iban a entrar todas”, contó el delantero, que esta temporada estuvo a un paso de jugar en Independiente en el Federal A.

Se viene Belgrano

Ya con la clasificación asegurada, el portador de la 9 del Dino habló del rival de la próxima ronda que será un viejo conocido, Belgrano de Esquel, con el que Maronese se enfrentó la última vez por el Federal B en 2015.

“Con ellos nos cruzamos en el Federal B. Allá perdimos 3 a 2 y pude hacerles un gol. Acá le ganamos 3 a 1. No se cómo estarán ahora, pero seguramente son un equipo duro y que por algo han llegado hasta esta instancia”, finalizó Jeldres que se ilusiona con seguir mojando y conseguir otro ascenso con el club de sus amores.