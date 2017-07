Jennifer López dio un show sin ropa interior

Los ángeles.- Jennifer Lopez volvió a paralizar a medio mundo y dejó a miles de fanáticos con la boca abierta. La cantante sorprendió en un concierto con un vestido súper sexy e impactó al no llevar ropa interior. JLo se presentó en Nueva York para la celebración del 4 de julio y volvió locos a todos con su look, que dejaba ver no sólo sus impresionantes muslos sino que ¡no llevaba nada debajo del vestido!