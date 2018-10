Jesucristo Go, un pokémon cazasantos

Pokémon Go revolucionó los videojuegos para smartphones con su llegada en 2016, con niños y no tanto cazando a las criaturas de la mítica serie animada. Pero ya es pasado. Hoy lo es Follow JC Go Este curioso juego que imita a Pokémon Go es un juego educativo religioso y la nueva aventura interactiva consiste en peregrinar hacia las Jornadas Mundiales de la Juventud que se celebrarán en Panamá en 2019. Y no irás solo. Avisa a todos tus amigos para crear vuestro eTeam: equipo de evangelización.