Ante la pregunta sobre qué significado tenía el tatuaje en la zona baja de la espalda, la actriz le reveló una infidencia: "Postres. Me chamuyó el de la Bond. Fui a China el año pasado y me dijeron que me tatuaron POSTRES".

La respuesta sorprendió a todos ya que la actriz dio a entender que se quiso tatuar una palabra y le tatuaron un símbolo con un significado diferente. Se enteró en su viaje a China, donde fue a acompañar a su entonces novio Juan Martín del Potro en septiembre del año pasado. Allí la actriz le preguntó a un habitante local sobre el significado de su tatuaje y éste le informó que el símbolo significaba "postres".

LEÉ MÁS

Así fue el golpazo de Jimena Barón y su hijo Momo