Joe Biden dio el ejemplo: se vacunó contra el coronavirus

"Creo que vale la pena decir que esto es una gran, gran, esperanza. Hago esto para demostrar que la gente debe estar preparada para cuando esté disponible, recibir la vacuna. No hay nada de qué preocuparse. Estoy deseando tener la segunda dosis, también Jill", comentó el inminente mandatario. A su vez, indicó que se debe seguir usando máscaras y "escuchando a los expertos". Además, reiteró la importancia de "mantener la distancia social" y de cara a las fiestas, pidió que la gente que "no tiene que viajar, que no lo haga". También, destacó la labor del personal sanitario, a quienes calificó de "héroes". Por su parte, la futura vicepresidenta Kamala Harris se inmunizará la semana siguiente.