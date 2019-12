Jorge Lorenzo y las razones que lo empujaron a retirarse del Moto GP

lorenzo box.jpg

La sucesión de idas al suelo pusieron en jaque al oriundo de Mallorca. "Fueron una serie de combinaciones: la moto no coincidía con mi estilo, había poca motivación y también falta de paciencia para esperar otro año a mi edad, ya con 32. Las lesiones en la espalda, además, son graves, no son como una en la mano o en un pie. Puedes quedarte paralítico incluso. Sentí que tenía que ser más cauteloso, no quería caerme más", manifestó.

Por último, el ex hombre de Yamaha, Ducati y Honda remarcó que el miedo lo invadió tras los distintos incidentes. "Después de la caída en Barcelona, examinamos las imágenes en el equipo y, desde ese momento, comencé a tener miedo de caerme y hacerme daño. Poco después ocurrió lo de Assen. Entonces me pregunté qué estaba haciendo aquí, luego pensé en darme otra oportunidad, pero la verdad es que ya no podía encontrar las razones para seguir", finalizó.