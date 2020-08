José Rioseco: "Tenemos diferencias en cómo se cuentan los contagios"

El gobierno provincial ha tomado algunas medidas, las cuales podemos compartir o no, de hecho tenemos esquemas distintos, con los resultados que le pueda dar. Nosotros todavía tenemos salida por DNI par e impar, tanto para circular como para la compra en distintos comercios, y esta semana ampliamos el horario hasta las 20. En la faz recreativa teníamos salidas los lunes y miércoles para pares, y martes y jueves para impares. Pero teniendo en cuenta la necesidad de la gente, habilitamos los domingos la circulación peatonal únicamente pero para todos, desde las 9 hasta las 18.

—¿Qué pasa con los hoteles? Principalmente abren, ¿pero cómo es el protocolo?

Tuvimos una reunión porque ellos fueron los más afectados en la pandemia, estuvieron cerrados todos los meses. Los habilitamos con las medidas sanitarias. Sabemos que mucha gente del sector petrolero viene a trabajar a la ciudad y tiene que presentar la declaración jurada, con un análisis de COVID no mayor a 48 horas para saber si es negativo. Se les toma la temperatura a los huéspedes, hay una mayor distancia en los desayunadores y no se permite la apertura de la cocina, solo el desayuno y la merienda. Estuvieron de acuerdo, así que vuelven a trabajar en esas condiciones.

—¿Cuántas camas y hoteles tienen en Cutral Co?

Tenemos cuatro hoteles en Cutral co, pero también está la vecina localidad de Plaza Huincul, que podemos compartir algunas medidas y otras no, pero trabajamos en conjunto. Además, hay unas 150 camas disponibles. A todos les dimos la libertad de poder alquilar por día, por semana, quincenal, como suelen hacer los petroleros, o por mes, de acuerdo con las necesidades. Lo único que no vamos a permitir son las habitaciones triples, para evitar que estén aglomerados.

—¿Cómo está el sector comercial? ¿Se siguen anotando para tener un subsidio del ENIM por la crisis?

Hay un tiempo que pusimos en los valores, pero de todos los subsidios que hemos entregado no se ha llegado a completar la totalidad de los comercios. Hay muchos requisitos para acogerse a ese beneficio.

—¿A qué se refiere con las diferencias que hay en el método de contabilizar los contagios y los recuperados que tiene Cutral Co respecto de lo que hace Salud Pública?

Esto es una cuestión interna de la parte sanitaria. Simplemente porque hubo algunos cambios en epidemiología y que ha afectado al control de esta zona. Nosotros acordamos que en 48 horas vamos a acordar los números pertinentes de cada una de las partes para tener un solo guarismo que salga en forma diaria, por así decirlo.

—¿Cómo sería eso, de qué manera se explica?

Nosotros tenemos la planilla de internación y la de recuperados. En el hospital, desde el primer día hasta hoy. Pero a veces hay problemas administrativos en Neuquén que no se alcanzan contabilizar bien estos datos. Solicitamos que se pueda rever esta situación porque a veces quedamos con un número mayor y creamos una alarma ante nuestros ciudadanos con algo que ni siquiera es real. Hemos tenido diferencias en el caso de los recuperados, que finalmente se suman a la tabla general de los contagios. Esto en cuestión de horas va a estar corregido y hay una diferencia importante por lo cual nosotros no hicimos nada, un error lo puede tener cualquiera. Lo que nosotros pretendemos es que se respete el trabajo de cada uno.

—¿Se puede ingresar a Cutral Co? ¿Qué tipo de controles se están haciendo?

Con los que vienen por el día y viajan desde Cutral Co a Neuquén no hay problema y se les realizan los controles sanitarios. El tema es que cuando la estadía es por más días obligatoriamente tienen que cumplir la cuarentena.