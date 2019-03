Joya del superlunes

Delfina Chaves, Albert Baró, Virginia Innocenti, Fernán Mirás, Andrea Frigerio, Mercedes Funes, Candela Vetrano, Minerva Casero y Tomás Kirzner (el hijo de Adrián Suar) completan el elenco de la nueva apuesta de El Trece que girará en torno a varias relaciones. Por un lado, la traición de Torcuato Ferreyra (Vicuña) a Bruno Salvat (Baró), su compañero en la Guerra Civil española. Tras matarlo, el personaje del actor chileno se lleva a Buenos Aires a Lucía (Chaves), la hermana menor de Bruno, y se casa con ella para apropiarse de su fortuna. Pero ante su rechazo e indiferencia, la vende a un burdel judío sin que nadie sepa. Lo que él no sabe es que su joven ex compañero, en realidad, no perdió la vida en combate.

Por otro lado, Raquel (Suárez) también cruza el Atlántico con la promesa de casarse con un acaudalado argentino y así ayudar económicamente a su familia. Sin embargo, es engañada y esclavizada por una red de trata. En un prostíbulo manejado por Samuel Trauman (Mirás) conocerá a Aldo Moretti (Heredia), quien se enamorará de ella e intentará ayudarla.

22 A esa hora se emitirá ATAV de lunes a jueves, entre Otra noche familiar y Cinco pasos y una ayuda.

Con una mirada social

“Todos sabemos el complejo momento que está pasando la tevé argentina. Que haya una apuesta por ficción de calidad es estimulante para todo el medio. Lejos de ir a lo seguro, se apuesta a más. Hay mucho trabajo, es un elenco enorme”, destacó la China Suárez en diálogo con Página 12.

“El diferencia no es una ficción de época que sólo se reduce a lo estético. La ficción cuenta con una historia compleja y llena de matices. La trama incluye historias basadas en hechos reales. Por ejemplo, mi personaje, Trauman, realmente existió y con ese nombre. El conflicto de la trata de personas está inspirado en la realidad”, agregó Fernán Mirás.

“Es increíble que hacemos una telenovela que transcurre cien años atrás y que sus temáticas sociales sigan siendo las mismas que las actuales”, comentó la China Suárez en sintonía.

Halit y Bergüzar, pareja en la vida real, replican su éxito anterior.

Tras Las mil y una noches, Onur y Sherezade vuelven con la camiseta de Telefe

Ante el estreno de Argentina, tierra de amor y venganza, Telefe modificó su grilla del prime time para hacerle frente a la megaproducción nacional. Para eso acudió a Mi vida eres tú, otro enlatado extranjero que tiene la particularidad de contar con las actuaciones de Halit Ergenç y Bergüzar Korel, quienes encarnaron a Onur y Sherezade en el gran suceso televisivo Las mil y una noches, que se emitió años atrás en El Trece con un altísimo rating.

Ambientada en la Guerra de los Balcanes, la ficción está basada en hechos reales y narra la historia de una familia separada durante la guerra y cómo, a partir de allí, buscará por todos los medios reunirse otra vez.

En esta oportunidad, Ergenç será Cevdet, un soldado que terminará traicionando sus ideales con el objetivo de reencontrarse con su familia. En tanto, Korel será Azize, la esposa de Cevdet y madre de sus hijos. Esta enfermera de corazón frío y fuerte tuvo que dejar su tierra natal a causa de la guerra. Durante la caída del Imperio Otomano, Cevdet es traicionado y desaparecido. Desconsolada, Azize decide irse del país y comenzar una nueva vida. Ocho años después se reencuentran, pero todo ha cambiado.

Guido sigue siendo el líbero de El Trece a la hora de competir con Telefe.

Guido suma otro ciclo de juegos en el prime time

Guido Kaczka sigue ganando espacio en la franja horaria con más audiencia de la televisión. Es que además de continuar al frente de Otra noche familiar (lunes a jueves a las 21:15 y viernes a las 21:30), esta noche debutará en Cinco pasos y una ayuda, otro ciclo de entretenimientos que se emitirá de lunes a jueves a las 23, al término de Argentina, tierra de amor y venganza, la nueva ficción de Pol-ka y El Trece.

En el nuevo proyecto de Kaczka, seis participantes intentarán vender algo. Ellos pondrán el precio e irán contestando preguntas. Como premio, el vencedor podrá vender lo que tiene al precio que quiera. “Contarán con la ayuda de alguien muy especial”, dice Guido en la promoción del envío, mientras aparece la imagen de Teté Coustarot en un estrado frente a los concursantes. “Sólo uno va a ganar”, aclara el conductor sobre el final del adelanto.

El programa competirá con Campanas en la noche, de Telefe.