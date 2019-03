Joyitas no tan perdidas: vinos argentinos de las décadas del 70, 80 y 90

Por Joaquín Hidalgo - Especial

En la góndola de los vinos es raro ver cosechas más allá de dos o tres años a la fecha. La razón es simple: beber vinos añejos no es una práctica corriente en nuestro mercado. Pero eso no significa, claro, que en las cavas de las bodegas no haya guardados y a la sombra verdaderas joyitas.