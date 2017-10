Jubilados denuncian que la Muni les tomó tierras

Cecilia Herrera, referente de los abuelos, contó que estaban juntando fondos para edificar y hace dos meses descubrieron que la comuna ya había construido en el mismo lugar un salón del programa Nidito de Integración.

Enojados, los jubilados amenazaron con apropiarse del salón por la fuerza.

Propiedad

Herrera contó que ese terreno les pertenece por ordenanza desde el año 2004, “porque somos de un barrio muy carenciado y necesitamos un lugar para los abuelos”.

Relató que los trabajos comenzaron a principios de agosto. “Vimos que estaban construyendo algo ahí que no era lo que teníamos en nuestro plano y nadie nos había avisado, así que saqué fotos y fui al Concejo a hablar, pero tuvimos una reunión donde nos fuimos sin soluciones”, indicó.

200 abuelos reúne la agrupación Rayén Leufú de la ciudad de Neuquén.

Son adultos mayores provenientes de Parque Industrial, Alta Barda y la meseta.

Ahora, los abuelos amenazan con recuperar el espacio por la fuerza si el Municipio no accede a devolvérselo.

Malestar

Comentó que los jubilados están “con mucha bronca” por lo sucedido y advirtió: “Decidimos salir a denunciar porque nadie nos atiende, así que les advertimos que vamos a tomar ese salón nosotros si ellos no cumplen el compromiso”.

Añadió que se enteró por una representante barrial del Municipio que en ese espacio habían construido un salón del programa Nidito de Integración.

Contención

El centro Rayén Leufú reúne a 200 abuelos provenientes de Parque Industrial, Alta Barda y la meseta.

La referente de los abuelos comentó que la parroquia de Parque Industrial les prestó las instalaciones “porque las comisiones vecinales eran chicas y no se podía trabajar, porque tienen una manera de pensar distinta también, entonces cuando algún día tengamos nuestro espacio nos vamos y dejamos este lugar”.

Remarcó que el pasado 26 de septiembre estuvo en el Concejo Deliberante para que los ayuden a solucionar el reclamo, “y no pasó nada”. “Los concejales me han sorprendido mucho. Ni los concejales se han preocupado por esto. O sea que no les interesa; por eso llegamos a esta instancia de poder darnos a saber ante el pueblo”, subrayó Herrera, sin ocultar su enojo por la situación.