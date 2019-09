Judiciales en asamblea, quieren un anticipo de emergencia

“Planteamos que haya un anticipo de emergencia, algo. Que adelanten dos meses o un mes, para esto está la cláusula que hemos firmado”, sostuvo Cherbavaz en diálogo con LU5. Al tiempo que aseguró que, pese a los planteos, no obtuvieron respuesta. “El Tribunal no tiene respuesta, ni por sí ni por no a lo que se está pidiendo. Esto es debido a la total dependencia que tiene en materia económica el Poder Judicial de las finanzas que maneja la provincia”, agregó.

El gremialista indicó que evaluarán las medidas en la asamblea, aunque no descartó medidas de fuerza. “La situación es compleja, cualquier ajuste IPC se cobraría en noviembre y ayer las naftas subieron un 4% más, los precios en góndolas son terribles, ni habar si están pagando un plan de auto. Estamos en estado de desesperación y como empelados judiciales no podemos tener deuda sino se nos abre un sumario”, explicó.