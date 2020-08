Judiciales marcha en reclamo por el pago del aguinaldo

Los empleados judiciales nucleados en Sejun rechazaron la propuesta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ ) por no contemplar una mesa de negociación ni tener una fecha certera del pago de la segunda cuota del aguinaldo . Realizarán una retención de tareas y un retiro sorpresivo para llevar adelante una movilización y bocinazo en la Ciudad Judicial a partir de las 9 .

“Fue rechazada la propuesta que se hizo en la mesa de negociación del tribunal, por amplia mayoría, porque no satisfacía todos los puntos que planteamos, no solamente por el pago del aguinaldo sino por no tener un espacio para discutir la recuperación salarial”, explicó el secretario General de Sejun, Edgardo Cherbavaz en diálogo con LU5.