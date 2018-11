Jujuy anda detrás de las raquetas

De acuerdo con la información del panel del programa, la ex participante del “Bailando” avanzó al tenista y hubo flechazo. Varios testigos aseguraron que también se dieron algunos besos.

Sólo lo conocí: La morocha desmintió la versión y aseguró que sólo se vieron en Tequila.

Horas más tarde, la ex del Pelado López contó su versión en el ciclo Flor de tarde, con un mensaje a la panelista Naty Franzoni. “Sólo lo conocí en Tequila. Me mata cómo hacen show”, manifestó, descartando los rumores.

Esta no es la primera vez que una famosa se cruza en el camino de la Torre de Tandil. Es que en su historial figuran la modelo Stephanie Demner (actual pareja del tenista Guido Pella), la ex Pombo

Johanna Villafañe, la ex GH Maypi Delgado, Jimena Barón -su última novia confirmada, a quien blanqueo después de varios meses-, Pata Villanueva e incluso Susana Giménez. ¿El amor reapareció en las vidas de Del Potro y Jujuy?.

El día que Jujuy se le insinuó a Pico

Cuando se oficializó la separación entre Pampita y Juan “Pico” Mónaco, la morocha buscó convocar a la salsa de a tres al tenista, pero él la rechazó. “A Pico lo empecé a seguir ahora hace poquito para preguntarle de caradura si quería hacer la salsa de a tres. Me contestó, fue súper buena onda y amable, pero me dijo que no. Quiere bajar el perfil mediático y estar tranquilo. No seguí hablando con él”, reveló.