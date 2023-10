Julieta Nair Calvo contó la historia de su novio colectivero

Y dio detalles de su particular experiencia con el colectivero que la llevaba todas las mañana: “Y el chofer me decía: ‘Pasá, ‘Polaca’, ¿qué hacés, ‘Polaca’ y yo me bajaba en el Correo Central. ¿Qué será de su vida? No me acuerdo del nombre, Carlos creo que se llamaba. Muchas veces me fió. Súper buena onda y eran como mi grupo”.

Susana Giménez fue al teatro y se deslumbró con Tootsie, la obra de Nicolás Vázquez y Julieta Nair Calvo

La histórica conductora de televisión, Susana Giménez, fue a visitar a Nicolás Vázquez y Julieta Nair Calvo, los actores que lideran la exitosa comedia musical: la obra Tootsie.

susana-gimenez-fue-a-ver-tootsie-y-revoluciono-el-FWQ6EXCEOBHTXKBMO4HLZBN5SA.jpg

Es la segunda visita estelar que tuvieron los actores en pocos días, hace poco los visitó otra histórica conductora, Mirtha Legrand, quien también se llevó una ovación en el teatro Lola Membrives. También, pasó por la obra el actor Benjamín Rojas, amigo de Nico Vázquez.

La diva disfrutó de la divertida función. Luego, los actores se subieron al palco donde estaba y le agradecieron púbicamente por haber asistido.