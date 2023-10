Julieta Poggio mostró cómo está Caramelo, el perrito que adoptó Romina Uhrig en la casa de Gran Hermano

La actriz y bailarina visitó a su amiga, la ex diputada, y compartió una tierna foto de la intimidad de la familia de la ex GH.

Las amigas y ex participantes de Gran Hermano, Julieta Poggio y Romina Uhrig , se volvieron a encontrar en casa de la ex diputada y la bailarina se encontró con Caramelo, el perro que su amiga adoptó durante su estadía en la casa más famosa del país.

Esta llamativa historia de Instagram de Juli se dio luego de que los usuarios de Instagram acusaran a la ex diputada de no cuidar al animal como debería. En ese entonces, Romina había contestado con fotos de su mascota sana y feliz, descansando en su casa.

Romina cuenta con un fuerte “fandom”. Sin embargo, también convive con muchos haters. En esta oportunidad, un usuario de Instagram lanzó una barbaridad sobre la ex diputada que involucra a Caramelo.

“Dicen que Caramelo murió porque no lo cuidó, un juguete para sus hijas”, afirmó esta persona. “Ay, me agarró algo en el corazón, a pedacitos, Dios... No... Lloro, posta, no se jode con eso”, le respondió otra usuaria, sorprendida por este comentario que no pasó desapercibo.

¿Hay amor? Revelan pistas de cómo fueron los últimos días juntos de Julieta Poggio y Marcos de Gran Hermano

Hace aproximadamente un año atrás, cuando comenzó la edición de Gran Hermano 2022, el sueño de muchos de los fanáticos era que se de la relación amorosa entre Marcos Ginocchio y Julieta Poggio, dos que parecían que terminarían juntos, aunque ninguno de los dos dejó cumplió ese deseo a los espectadores.

Los dos supieron forjar una hermosa amistad dentro de la casa de más famosa del país, pero, a ojos de los televidentes, había onda. Los fanáticos de esta pareja crearon el ship 'Marculi' y se ilusionaron muchísimos meses atrás cuando Yanina Latorre confirmó el romance entre ellos.

En 'LAM', la panelista contó que tuvieron dos encuentros en un departamento que les había prestado un productor de GH, íntimo amigo de ellos.

“No querían quedar mal, el qué dirán, los cuernos…entre estos dos chicos había mucha tensión, no pasaba nada, él no daba el primer paso, y un productor de Telefe, de GH, que los quiere mucho a los dos, le dijo ‘por qué no van y se encuentran solos’ y les dio la llave”, comentó.

“Yo tengo confirmado que se vieron dos veces, si fueron más veces, no lo sé”, reveló Latorre. Aunque Marcos y Julieta lo negaron, la esperanza en sus fans sigue al pie del cañón y ahora, podría cambiar todo.