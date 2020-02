Julieta Prandi, contra las cuerdas por atropellar a motoquero

"Estábamos volviendo todos de la entrega de los Premios Carlos, llegando a la esquina, frenando en el semáforo, a dos kilómetros por hora, no sé si la moto apareció de golpe o si estaba sin luces", dijo la actriz. Luego la rubia aclaró que bajó del auto a auxiliar a las dos personas. "Llamamos a la ambulancia, no los vi lastimados y me dispuse a seguir el protocolo como hay que hacer: ir a la comisaría, ir al hospital y fue lo que hice. Fue una desgracia con suerte", dijo.