Julio Bazán, tras la agresión en el Congreso: "Querían destruirme"

"Documento de la barbarie contra la prensa, que no podrá detener nuestra vocación de informar", escribió en las redes sociales junto con una imagen.

Embed Documento de la barbarie contra la prensa, que no podrá detener nuestra vocación de informar. pic.twitter.com/4WVJlfUnQ5 — Julio Bazán (@juliobazanok) 20 de diciembre de 2017

El periodista fue atacado por un grupo que lo golpeó, le tiró ceniza caliente en la cara y hasta le arrojó un piedrazo que le provocó un durísimo golpe en la cabeza.

"Todavía persiste la molestia del corte que tengo en la cabeza, donde me suturaron con cinco ganchos; además tengo la boca hinchada y dificultades para hablar porque me quemaron por dentro con la ceniza que me tiraron", explicó en declaraciones a Radio Mitre.

Desde la sala de terapia intermedia el periodista aseguró que la violencia que sufrió en la Plaza del Congreso tenía un único objetivo: destruirlo. "Buscaban hacerme daño por todos los medios; creo que la intención era destruirme", señaló.

"Los médicos están viendo una tomografía para determinar si los golpes que me dieron en el abdomen y en la espalda tuvieron alguna repercusión; están viendo especialmente imágenes del hígado para ver si tengo alguna secuela", relató.

