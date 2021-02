Junín: automovilistas y manifestantes volvieron a enfrentarse

Corte Junín de los Andes reclamo tierras

Hasta el momento de la agresión, cada 15 minutos se levantaba el corte para que el tránsito fluyera, pero a raíz del hecho que se produjo en las últimas horas del lunes los manifestantes decidieron mantener el corte total, el cual se levantará en horas de la madrugada. Se espera que el martes vuelva a registrarse un nuevo bloqueo, dado que aseguraron los representantes de las 12 familias que encabezan el reclamo que no se irán hasta que se encuentre una salida para su reclamo.

-> La voz del Intendente

En diálogo con LMNeuquen, el intendente de Junín de los Andes, Carlos Corazzini había precisado el domingo que "es un grupo de 12 familias conformada por personas que vinieron de Cutral Co, otras de Santa Fe y otras familias que bajaron de la zona rural de distintos parajes de las comunidades".

El jefe comunal explicó que "se instalaron en un terreno que estaba previamente usurpado, desde hace 20 años, que pertenece al IPVU (Instituto Provincial de la Vivienda) y no es municipal. Sobre el terreno ya hay un orden de desalojo de la justicia emitida en marzo de 2020 por el juicio ganado por el organismo a la persona que lo tomó originalmente. Por esa razón, a la gente que ahora está ocupando no se le puede ceder el terreno. Por otro lado, hay una orden la de la fiscalía de que no ingresen materiales a ese lugar por lo cual se dispuso una vigilancia permanente de la policía las 24 horas".

Corazzini detalló que el problema de la oferta de soluciones habitacionales es muy complejo. "Los manifestantes pretenden sí o sí un terreno para deponer su actitud pero el municipio no puede dar lugar a ese reclamo porque no tiene las tierras y, en caso tenerlas, estas personas no cumplen con los requisitos que exige la carta orgánica que establece un mínimo de cinco años de residencia. Además, en el Instituto Municipal de Vivienda y Tierras ya hay un listado de gente de Junín de los Andes y de familias que llegaron hace muchos años a la localidad que están en espera. Esto sería de una injusticia total y se generaría un caos", argumentó.

El intendente aclaró que agotaron todas las instancias para resolver el problema y ahora está en manos de la justicia. "Los manifestante estuvieron en Casa de Gobierno el miércoles pasado donde me pidieron si poda dialogar con ellos, este era el cuarto encuentro, ya que en Junín mantuve otros encuentros siendo el último un poco complicado porque hubo amenazas. En el Ministerio de Desarrollo Social, que intervino por pedido de la Defensoría del Niño y el Adolescente, se les ofreció la provisión de víveres, un aporte de alquiler de 20 mil pesos mensuales, el cual rechazaron y desmintieron", relató Corazzini.

incidente puente rio curruhue junin rodolfo ramírez

-> El conflicto y la voz de los manifestantes

Los terrenos del IPVU están ubicados en el casco urbano de la ciudad en el sentido San Martin a Junín de los Andes sobre la margen derecha de la Ruta 40 y pegados al Rio Curruhué. Este lugar es una zona inundable por lo que representa un problema y un riesgo a la hora de urbanizar, explicó el intendente.

Por otro lado, Caty Uriel, referente de los manifestantes explicó: "Nosotros fuimos a Casa de Gobierno y estuvimos tres días durmiendo a la intemperie y nos obtuvimos respuestas. Lo único que queremos es que nos den la posibilidad de poder pagar por nuestras tierras, que el intendente nos ceda los terrenos o que saquen a la policía de la toma para poder entrar con materiales y construir".

"Somos doce familias y veintidós niños y empezamos con los reclamos el cuatro de noviembre. En Junín el intendente se acercó hasta el loteo para ver cuál era nuestra situación y sólo nos ofreció plata. Sabemos que miente ya que la mayoría de las familias que iniciamos el reclamo recibimos su ayuda pero nos pagan un mes y después dejan de hacerlo, así no podemos pagar un alquiler", enfatizó.