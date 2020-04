Feliz por el recibimiento de su compañeros de panel, la ex de Amado Bodou expresó: “Jamás pensé que este equipo de laburo iba a hacer el evento social de mi cumpleaños, chicos. Vuelvo a casa y somos tres, ¡esto es un fiestón! La torta que traje, todo, ¡pum!”.

Luego la cumpleañera aprovechó la oportunidad para agradecerle a su pareja, Carlos Gianella, que se despertó a las 5:30 de la mañana para prepararle un desayuno “espectacular”. “Le mando un beso, le puso mucha onda”, dijo Agustina.

Una caricia

El Pollo Álvarez, conductor del ciclo de El Trece, le preguntó que regalo había recibido y la panelista pasó a explicar: “Es lamentable. Yo había pedido una cosa antes de la pandemia, pero vimos que no la podríamos conseguir porque no se puede ir a comprar. Entonces pedí a una casa de electrodomésticos que tiene delivery”. Luego, media avergonzada, Kämpfer confesó qué fue lo que encargó: “Ay, es paupérrimo lo que pedí... No lo quiero ni nombrar. Pedí una máquina nueva para depilarme. Fue lo único que se me ocurrió. La que tengo no me saca nada porque está muy vieja, es como una caricia”. “ Está bien, son los nuevos regalos”, acotó el Pollo ante el asombro.

