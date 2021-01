Karina, una princesita infiel y orgullosa

En Los ángeles de la mañana se hicieron eco del romance vintage que blanquearon el jueves por la noche, en Polémica en el Bar, Matías Alé y María Fernanda Callejón, quienes contaron un touch and go que tuvieron sin terminar de precisar cómo terminó ni cuándo fue, para no arriesgarse con las fechas y confirmar que habían sido infieles, aunque quedó en claro que Alé estaba en pareja con Graciela Alfano y había sido engañada por el actor.

Primero Ángel de Brito le preguntó a Cinthia Fernández si había engañado a Matías Defederico, su ex esposo y con el que tiene una pésima relación desde que están separados. “No ojalá, me hubiera encantado. Soy media bolu..”, respondió la panelista.

p22-f02-espe(SCE_ID=487260).jpg

Ante la misma pregunta del conductor, la cantante tropical comentó: “Yo sí fui infiel, no voy a decir con quién pero sí. Merecido igual, para entender lo que se sentía”, disparó Karina, sin querer revelar muchos más detalles para que no identifiquen a quién se refería.

p22-f03-espe(SCE_ID=487261).jpg

Y luego la jurado del Cantando 2020 remarcó sobre esa experiencia: “Yo me sentí muy culpable, no me gustó. me comportaba como la m.. que tenía al lado. No me arrepiento pero no lo volvería a hacer. Y no lo diría en televisión tampoco”.

De Brito quiso saber si el tercero en discordia era conocido de su pareja, y la respuesta fue afirmativa: “Nos conocemos entre todos, no voy a decir si eran amigos”, contó Karina, que estuvo años en pareja con El Polaco y luego con el Kun Agüero. ¿Cuál será?.

p22-f04-espe(SCE_ID=487262).jpg

Pensó que nunca se iba a enamorar

Hace ya un mes que Karina confirmó su flamante relación con el físico -y cantante- Nicolás Furman. Radiante y muy feliz por esta nueva oportunidad en el amor, la jurado del Cantando 2020 confesó que no pensó que iba a volver a enamorarse y reveló su deseo de volver a ser mamá. “No es de esos novios a los que todo les molesta o te reclaman todo. No tenía ganas de estar de novia. Pensé que iba a morir sola, que no iba a querer nunca más a nadie”, contó.