Kinan es la primera víctima de trata que denunció y ganó un juicio contra sus proxenetas y el Estado (la Municipalidad de Ushuaia) por facilitar el marco legal para la explotación sexual. La sentencia de primera instancia fue apelada y la causa transita el camino hacia la resolución de esa cuestión.

“Estoy todavía con esa angustia que producen los juicios, pendiente de cómo va avanzando todo. El Ministerio de Justicia me sacó de la isla para cuidarme, pero si me quieren buscar me encuentran. He recibido amenazas de muerte, convivo con eso. Por mi actividad soy una gran amenaza, no sólo para mis proxenetas sino para las redes de comercio”, expuso Kinan ante LM Neuquén.

“Estimo que la condena se va a mantener, pero hay que pelear para endurecer las penas porque, si no, obtenemos resultados escasos que dan lugar a que los responsables reincidan permanentemente”, agregó. A fines de noviembre del 2016, el Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego dictaminó penas de entre siete y tres años para los acusados y reparaciones económicas que, claramente, no logran recomponer los daños.

No obstante, el fallo se considera histórico porque sienta un precedente para que otras víctimas se animen a denunciar. La causa aún no está cerrada dado que los condenados apelaron la sentencia.

“La trata de personas golpea muy fuerte en Neuquén”, advirtió la activista.

“La industria petrolera ha generado mecanismos para que los hombres accedan a un mercado sexual. Hay que atacar esto en el terreno social y luego evitar los intentos de legalizar de la prostitución”, acuñó Kinan para contextualizar la importancia que le dio a su participación en el Congreso Latinoamericano sobre Trata de Personas.

“Si la legalizamos, el proxeneta se va a convertir en un empresario. Las legalistas de Ammar (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) hablan por la que se quiere poner un departamento privado y vivir a costa de otra mujer que ceda su sexualidad para sobrevivir”, remarcó la activista.

Kinan destacó a su vez la necesidad de trabajar en políticas públicas para poder acompañar integralmente a las víctimas de trata. “Tengo grandes críticas para los funcionarios y profesionales que intervienen en los rescates porque no están preparados y no tienen una perspectiva de género”, puntualizó.

Inédito

Dos días para enfocar el tema

El Congreso Latinoamericano sobre Trata de Personas fue organizado en esta ciudad con el objetivo de promover espacios de intercambio, reflexión y debate para encontrar soluciones y generar políticas públicas efectivas e integrales en la lucha contra esta tipología delictiva.

El encuentro comenzó ayer, con la presencia del gobernador Omar Gutiérrez y varios funcionarios del área social del Gobierno, y será clausurado hoy.

La subsecretaria de las Mujeres, Patricia Maistegui, destacó que “es la primera vez que la provincia organiza una propuesta de estas características y con temáticas tan preocupantes. Por eso valoramos la iniciativa que se enfoca en una problemática que padece nuestra sociedad”.