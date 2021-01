Korol se quejó por la falta de aire de Sin Codificar

“Tuvimos propuestas para hacer Sin Codificar pero el contexto no era el mejor porque no se podía tener mucha gente en el estudio de televisión y menos contar con público, entonces no pudimos avanzar con esa idea”, dijo Korol. Cuando le consultaron si extrañaba estar al frente del exitoso programa, comentó: “Sí, se extraña, el grupo de compañeros es uno de los mejores que tuve alguna vez en algún trabajo. Siempre el humor es lo mejor que te puede pasar y yo no paraba un segundo de reírme de ver a mis compañeros haciendo lo suyo. Lo extraño y mucho”.