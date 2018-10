Llinás, Kuka fracasada, se te fue tu jefa y que quedaste sin frazada. Viviste años del a teta del Estado, sos medriocre tortillera, drogadicta, vieja chota, triste kuka, come caca, cucaracha, meretriz, mala actriz", comienza la canción que se transformó en un hit entre sus seguidores.

La actriz que descolló con su personaje en la segunda temporada de El Marginal, tiene 268 mil seguidores en Instagram y 75 mil en Twitter. Pero sus videos sarcásticos contra las políticas del gobierno llegan a muchas más personas. Además de recibir mensajes de aliento y carcajadas de a miles, la artista también cosecha muchas críticas que capitalizó en su nueva performance.

"Yo estoy como en el peor de los lugares, me putean todos. Pasó siempre, porque yo hice críticas al gobierno anterior, todavía no había Instagram, y me han dado duro”, dijo la actriz en una entrevista.

“Hay un nivel de trollaje importantísimo, es una mierda. A veces me canso, hay momentos de la vida en donde uno tiene espalda para bancar las agresiones y otros en los que no”, dijo al tiempo que advirtió que seguirá con sus videos. "Me hace mucho bien, me carga de sentido que la gente me agradezca por los videos, me alimenta espiritualmente”, concluyó.

