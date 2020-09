La abuela cipoleña que superó el Covid y cumplió 95 años

“Tuve un poco de fiebre y tos, pero nada más. Durante esos días me acompañó mi hija que se quedó en casa. No sabía que tenia el virus, no me enteré”, contó Elcira a LM Cipolletti. Su nieta, Valeria, agregó que la familia había decidido no contarle sobre el hisopado positivo para evitar el miedo. Además, pudo atravesar la enfermedad sin mayores complicaciones y con internación domiciliaria.

El 2 de septiembre pasado la abuela recibió el alta médica tras varios días aislada.

Elcira tiene 3 hijos, 8 nietos y 7 bisnietos. Nació en Neuquén, pero vivió en Fernández Oro y cuando se casó, el 24 de noviembre de 1949, se mudó al barrio Almirante Brown de Cipolletti. Allí forjó a su familia.

Ella es una reconocida modista, labor que desempeñó desde los 15 años. Fue la diseñadora de todos los vestidos de 15 y de casamiento de la familia, y hasta hace poco continuaba cosiendo.

“Es un cumpleaños extraño; me gustaría que esté toda mi familia, pero no se puede. Mi deseo es que todo esto de la pandemia pase rápido porque no poder juntarnos nos hace muy mal a todos. Extraño también ir al centro de jubilados”, relató.

Elcira se destaca por bailar milongas y paso doble, y tiene nueve medallas por su participación en las Olimpíadas de la Tercera Edad, renombrada participante en las actividades de baile y tejido.

“Nunca en toda mi vida imaginé vivir algo así, como esta pandemia. Estamos todos alejados, y hace mal. Hoy, en mi cumpleaños, me gustaría que estén todos acá pero no se puede. Habrá que esperar”, expresó la abuela.