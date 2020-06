La AFA quedó en la mira

Futbolero, fana de Argentinos Juniors, Alberto Fernández fue consultado sobre el regreso del fútbol argentino en medio de la pandemia. La idea, claro, era saber cuándo podrán los jugadores volver a entrenarse, con la meta del pronto regreso a las canchas vacías, una postal que duraría varios meses hasta que otra vez puedan llenarse de hinchas. Pero el Presidente tiró la pelota para otro lado. No lo hizo, justamente, a la tribuna. Lo suyo fue un pase largo, complicado, que no le será sencillo parar de una a Chiqui Tapia y a los dirigentes de los clubes. “Un día juegan 19 equipos y otro día 30, un día necesitamos que desciendan cuatro y el otro día nadie. Son cosas que uno no entiende. Un día si la Superliga no existía se caía todo a pedazos y ahora no existe. Hay algo que está mal”, dijo el jefe de Estado el sábado.