La alerta del volcán no afecta la vida en Caviahue

“La situación es normal, porque el evento duró seis minutos y medio y no una hora como se ha difundido, lo que además puede comprobarse con el video que captó el momento”, aseguró Mansegosa.

El intendente dijo que “después de ese hecho toda la actividad, tanto en el cráter como la sísmica, disminuyó a lo usual”.

“No hay nada inusual, y la alerta que pasa de verde a amarilla es técnica y significa que es un llamado de atención a todos los que están monitoreando el volcán, que deben estar más atentos”, precisó.

Aclaró, además, que no hubo caída de cenizas en la villa porque, al no haber viento, cayó en el mismo volcán y sostuvo que el evento no afectará el turismo de Semana Santa.

La situación que motivó el cambio de color de la alerta en el volcán se produjo justo en la previa de un fin de semana prometedor para el turismo de Caviahue.