Los chicos eran amigos del actor Rodrigo Noya, con quien compartieron la última salida previa al choque fatal que tuvo lugar el sábado por la mañana, entre Barda del Medio -de donde eran oriundos- y Contralmirante Cordero.

“Gracias Rodri, hiciste que pasaran su última noche increíble”, posteó después José María, uno de los hermano de las víctimas.

Juan Cruz había comenzado a trabajar hace poco tiempo y estaba en su día de franco cuando ocurrió el hecho. Mientras que Iván tenía planeado finalizar sus estudios. Ambos disfrutaban de viajar y tenían sus redes llenas de fotos donde se los ve en distintas ciudades de país.

Tras su muerte, muchas personas se volcaron a las redes sociales para expresar sus condolencias. "Realmente este fin de semana los vecinos de Barda del Medio vivimos una tristeza muy grande por la partida de dos chicos jóvenes. Le pedimos a Dios que les de resignación a esos papás y a su familia y para ellos el descanso eterno", expresó Patricia Romagnoli.

Lidia Pino también le pidió "a Dios que le dé fuerzas a esos padres para sobrellevar tanto dolor. Perder un hijo es lo peor que te puede pasar en esta vida, no me puedo imaginar dos. Mis condolencias a toda la familia. Brille para esos ángeles la luz que no tiene fin".

En tanto hubo otros vecinos que manifestaron su malestar por una Ruta 151 que aparece como muy peligrosa para transitar debido al deteriorado estado que presenta en varios tramos de la calzada.

"Esa ruta está hecha mierda, por esquivar un pozo o por no estar bien marcada, por un montón de cosas, es un peligro, y no hacen nada para mejorarla, está tan marcada por los camiones que la misma ruta te saca del carril. Por tramos tenés que ir muy tenso, imaginate con lluvia", expresó Luciano Psyc.

Desde la Municipalidad de Cordero y Barda del Medio también lamentaron el trágico accidente. “No podemos más que lamentar el fallecimiento de los hermanos Juan Cruz e Iván Membribe. Jóvenes hijos de Barda del Medio, con gran parte de su vida transcurrida en el Club Obrero Dique. Acompañamos a su familia y amigos en esta gran pérdida”, escribieron en su página de Facebook.

Cómo fue el accidente

De acuerdo a las primeras informaciones, el auto en el que viajaban se cruzó de carril y embistió de frente a un camión que circulaba en sentido contrario. Producto del fuerte impacto, murieron los hermanos. La Policía investiga las causas del accidente.

La muerte de estos jóvenes causó gran conmoción en el entorno del fútbol regional, en tanto eran jugados del Club Obrero Dique, uno de los históricos equipos de la Liga Deportiva Confluencia.

“La familia del Club Obrero Dique lamenta profundamente el fallecimiento de nuestros jugadores Juan Cruz Membribe, jugador de primera y tercera división, y de Iván Membribe, ex jugador, formado en la formativas de nuestro club. Queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame a sus padres y familia por tan dolorosa pérdida”, expresó la institución de Barda del Medio a través de un comunicado. Los clubes de la liga se solidarizaron ante semejante pérdida.