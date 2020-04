La anécdota que el Flaco Traverso recordó por Instagram

Acto seguido, Etchegaray dio la explicación del caso. “No se lo tiré a nadie, vos sabes que no lo tiré. Cuando fui a declarar, yo lo subí al doctor, lo até con los cinturones de seguridad y no le puse el casco porque me decía que se ahogaba. Y le expliqué que no había forma de acceder a la posición del matafuego en esa posición. Por eso le demostré que el matafuego me había atacado, porque se me había venido encima. Yo estoy arrepentido de haberlo tirado”, aseveró.

Matafuego.jpg Traverso y Etchegaray recordó aquella situación particular durante un vivo de Instagram realizado en cuarentena

Ante las palabras del mercedino, el oriundo de Ramallo describió: “El que venía segundo en esa carrera, era yo. Vos venías ganando y yo venía detrás. Yo lo vi y dije ‘Este está loco’. Y Oltra que venía detrás se lo llevó puesto porque no lo vio”.

En tanto, “Toto” apareció con un matafuego en ese momento de la charla y se justificó: “Tanto que hablan que si lo agarraba otro, Y así fue, lo agarró otro, que fue Silvio (Oltra). ¿Le pasó algo? Además, yo no me di cuenta. Y vos tampoco te diste cuenta. Porque en el podio nadie me dijo nada. Recién en la conferencia de prensa se habló porque yo lo conté”.

Para cerrar, Traverso remató la situación fiel a su estilo: "Yo preveo todo lo que puede pasar en la pista. Pero esto… No te funcionaba bien…”.

Traverso le pide explicaciones a Etchegaray por el episodio del matafuego

