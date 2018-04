La Boca abierta: el Melli apuntó contra ex jugadores

“Respecto de los ex Boca que me critican, no me llama la atención que cuestionen dando soluciones que ellos no tuvieron cuando dirigieron”. Esas fueron las palabras del Mellizo, que devolvió gentilezas a Jorge Bermúdez y a José Basualdo tras criticarlo por sus decisiones futbolísticas.

En el desahogo que se generó luego de la valiosa victoria también ligó Carlos Tevez, que había manifestado sus deseos de jugar de enganche. “Él tiene muy claro que yo soy el entrenador porque soy el que toma las decisiones”, respondió Guillermo. A su vez, hizo referencia a la condición que atraviesa Carlitos por su lesión. “Tevez lleva 12 días de recuperación y el desgarro lleva 28, así que veremos cuándo está a disposición”, dijo sobre el ex Juventus que se perderá el choque ante Junior por Copa Libertadores el miércoles.

Las críticas desde adentro

En las declaraciones contra el Mellizo, el ídolo Pepe Basualdo fue el más incisivo. “Te desorienta a veces Guillermo. Hace que te preguntes qué partido está viendo”, dijo y ejemplificó con el duelo de Supercopa. “Se necesitaba otro tipo de jugadores y no veíamos reacción de parte del técnico, entonces es difícil decir cómo está ahora”, indicó el ex futbolista que compartió vestuario con el Mellizo.

Pero en este punto parece el Mellizo tiene un punto a favor, ya que si se analiza la carrera de Basualdo como técnico, no hay títulos en un trayecto de 14 años desde su debut en 2004. Además, hay acciones polémicas, como cuando Pepe no fue a dirigir al club El Porvenir en un partido clave para salvarse del descenso por elegir disputar un partido de showbol en Brasil. La respuesta parece no ser azarosa por parte del actual técnico de Boca, que vio en las palabras de Basualdo la gota que colmó el vaso de su paciencia.

El subcampeón con Argentina en el Mundial de Italia 1990 no ahorró cuestionamientos para el líder del cuerpo técnico xeneize y habló sobre cómo debe jugar el Apache. “Tiene que jugar donde se sienta más cómodo, ya hizo suficiente en Boca para que el técnico lo escuche y sepa dónde él quiere jugar”, manifestó.

Otro de los ídolos que le dedicó varias palabras en un tono contrario a los elogios fue Jorge Bermúdez, que afirmó hace un tiempo: “Si uno tiene sentido de pertenencia, deja la piel y la sangre. Si uno quiere una camiseta, no juega pensando que en tres partidos se va a Juventus o en cuatro a Europa. Juega para hacerse un nombre. Hace rato Boca no tiene ese sentimiento”, dijo sobre el equipo de Guillermo.

Pero nuevamente parece que Chapita tiene un punto a favor si se analiza el rendimiento del Patrón con el buzo de DT. Dirigió por un período de 10 años (2007-2017) sin conquistas y de Defensa y Justicia fue despedido por malos resultados (dirigió siete encuentros, perdió cinco y empató dos).

1 título suma como DT el Mellizo en Boca: el campeonato de Primera 2016-2017.

"Tevez tiene muy claro que yo soy el entrenador porque soy el que toma las decisiones".Guillermo Barros Schelotto. Sobre el deseo de Tevez de jugar como enganche

"Tevez tiene que jugar donde se sienta más cómodo, ya hizo suficiente en Boca para que el DT lo escuche".José “Pepe” Basualdo. Bancó a Carlitos en su deseo de variar de posición.