La boda de Dalma tiene lista negra de invitados

En el programa Los Ángeles de la mañana, conducido por el periodista Ángel de Brito, la hija del astro fue para hablar de la feliz noticia y contó cómo fue la idea de Calderelli, quien la esperó con comida y la casa llena de velas. “Ahí abrió la cajita con el anillo y me propuso casamiento, yo casi me muero”, dijo la novia.

El cuestionario lascivo del conductor no esperó mucho más y arremetió sobre la posible presencia de Rocío Oliva en la gran noche. “No, ¿me estás jodiendo? Tiene una denuncia hecha por mí. No puede ir porque no puede entrar por una perimetral”, contestó acerca de sí la novia de su padre estaba invitada a su casamiento.

Acompañando a la hija mayor de la pareja en este importante momento, no podía faltar Claudia Villafañe, quien no estuvo presente en el piso, sino vía telefónica. Continuando con las preguntas capciosas, le preguntaron a Claudia si Jorge Taiana, su actual pareja, es otro de los invitados. Su respuesta sorprendió: “No, no va a ir. Lo importante es que Dalma la pase bien y no generar ningún conflicto”. “No me gusta mezclar, es para conflicto. El conflicto ya lo tengo yo con Diego, ¿para qué voy a meter a mis hijas en el medio si ellas son mi vida? Desde que eran chicas vi cómo sufrían cada vez que su papá salía con una chica distinta, entonces quise preservar eso. Es algo mío”, dijo Claudia.

Destino: Andrés, el prometido, fue al colegio Saint Edward’s, donde casualmente conoció a Dalma.