Al ver la publicación, una usuaria de la red lanzó filosa: "Un centro comunitario LGBT está juntando donaciones para Zulma Lobato. Sería lindo que la comunidad ayudará a esta mujer que fue utilizada para la risa por los soretes de la tele y desechada cuando ya no fue graciosa"

En medio de fuertes críticas a los medios audiovisuales, los seguidores de la mediática comentaron al pie: "Pasen el CBU", "¿Donde alcanzo las donaciones?".

El pasado 3 de septiembre, Lobato brindó una entrevista en el ciclo radia El Arranque en el que se refirió de sus problemas de salud y su pésima situación económica. Tras reclamar medidas para mejorar la atención en los hospitales, contó que tenía que desde hacía un año estaba haciendo trámites en la obra social para lograr operarse porque uno de sus riñones no funciona bien.

"Mi doctor envió un informe pero respondieron que no es válido. No está bien el resumen de mi historia clínica. No puede ser que estén poniendo excusas cuando los estudios informan detalladamente qué es lo que yo tengo. La gente se queja de lo mismo que yo, y me dicen: 'Vos que sos Zulma Lobato, ¿por qué no lo hacés público?'", dijo Lobato.

"Estoy viviendo sin luz y sin agua, y casi me quedo sin gas. Estoy pésimo realmente. Hoy ya no se puede vivir alquilando en este país, ya no doy más. No tengo trabajo y no sé cómo voy a hacer, cada vez estoy peor", agregó.

