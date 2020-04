La carrera que marcó la vida de Diego Pierluigi

Tras el incidente, el hombre que en ese momento estaba arriba de una BMW S1000RR del equipo de Alex Barros tuvo que hacer reposo para recuperarse, pero en ningún momento dejó de creer en que podía volver a la pista. “Aprovechando que llovía, sabía que el manejo no iba a ser tan físico. El sábado conseguí clasificar segundo y el domingo a la mañana pude ganar la carrera”, afirmó quien fue secundado en el podio por Marco Solorza y Wesley Gutiérrez.

Pierluigi Portada.jpg Diego Pierluigi después de haber ganado la primera carrera del SuperBike Brasil en Goiania en 2016.

En referencia al transcurso de la carrera, el residente en Pilar señalo que el agua fue su gran aliada. “Tenía molestias y no sentía fuerza en la pierna izquierda. El dibujo del circuito tenía solo tres curvas para el lado que me perjudicaba y las demás eran para la derecha. Al llover me favoreció porque no me tenía que acostar tanto en la moto, ya que si me tenía que descolgar no iba a tener la potencia física para subir de nuevo”, aseguró

Y añadió: “El ojo también estaba algo comprometido. Veía, pero sentía como si tuviera algo raro. Sumado a eso, también tenía la visera del casco mojada, pero al ir adelante no tenía el spray de las otras motos y eso no lo hacía tan complicado”.

Para cerrar, Pierluigi remarcó que la épica de aquel triunfo le valió el mote de “Samurái” y también generó que la marca LS2 saqué una edición limitada de un casco con su nombre y con un diseño en homenaje al soldado nipón.

“Todo el fin de semana fue muy emocionante y a base de esa carrera me pusieron el apodo de ‘Samurai’. A raíz de eso, LS2 en Brasil sacó una línea de cascos exclusivos con mi nombre porque en aquel momento todos veían mi victoria como la de un guerrero”, concluyó.