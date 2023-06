La carta de Ana Pechen por un nuevo aniversario del MPN

La ex vicegobernadora Ana Pechen, y candidata en la última elección provincial del 16A, analizó el presente y los desafíos que deberá enfrentar el Movimiento Popular Neuquino (MPN) tras perder el poder y en vísperas de cumplir este domingo un nuevo aniversario.

La ex candidata del partido oficialista, agregó que “cualquier intento de unidad nacional y provincial requerirá previamente de un análisis profundo de los principios ideológicos y las creencias fundamentales que permitan sustentar, acuerdos, alianzas, frentes electorales entre los partidos que pretendan que dicho fin se plasme en políticas públicas y gobernabilidad”.

Recordó que un 4 de junio de 1961 nació el partido provincial en la casa de Don Amado Sapag en Zapala. En un contexto de proscripción del peronismo, recordó que el MPN surgió con la idea de “brindar a los neuquinos un espacio de reflexión y discusión política con prevalencia de unidad, justicia social y humanismo cristiano, como los principios convocantes, y la doctrina que sustenta su accionar”.

La ex compañera de fórmula de Marcos Koopmann en las pasadas elecciones no dudó en referirse al hecho de que su resultado los alejará, al menos por cuatro años, del ejecutivo provincial. “A 62 años de la fundación del Movimiento Popular Neuquino y con el sabor agridulce de haber sufrido una derrota electoral a nivel provincial y numerosos triunfos a nivel municipal y en la representación legislativa, me siento orgullosa de pertenecer a un movimiento político que ha sentado las bases de Neuquén, transformándola en una provincia pujante, con altos índices de desarrollo humano y económico sin abandonar nunca sus principios fundacionales y la defensa de los intereses del pueblo neuquino”, sostuvo Pechen.

Destacó la defensa del federalismo como una de las banderas fundacionales del partido que “nos permitió crecer con autonomía en las decisiones; defender los recursos y las riquezas de la provincia”. Y subrayó: “Hoy más que nunca debemos estar alertas y defender nuestros recursos naturales ante los persistentes avances del centralismo porteño sobre los mismos”.

La ex vicegobernadora reflexionó: “En este nuevo aniversario no puedo soslayar ni abstraerme de plantear la necesidad y conveniencia de debatir, con compañeras y compañeros y en el momento oportuno, los motivos que expliquen la derrota electoral provincial”.

0306hnosmpnsapag.jpeg Fundadores del MPN.

Se imagina que sea “un debate político abierto, sincero, despersonalizado y con el interés de hacer una síntesis que nos permita trabajar hacia el futuro para lograr fortalecer el vínculo que siempre tuvimos con la sociedad neuquina”.

Tampoco esquivó la idea de “revisar la campaña realizada, gestiones de gobierno, el programa propuesto a la ciudadanía; fortalecer la democracia interna y la participación de los afiliados y simpatizantes en las decisiones del partido para generar mayor confianza y compromiso y evaluar las alianzas o coaliciones con otros partidos políticos que compartan objetivos comunes, para aumentar las posibilidades electorales y la representación parlamentaria”.

Antes de felicitar a los simpatizantes del MPN por nuevo aniversario, Pechén agregó: “Si llegamos hasta acá es porque tenemos historia de luchas y reivindicaciones en las que nos sostenemos. Honremos entonces la memoria de aquel medio centenar de vecinos que, junto a Don Felipe, Elías y Amado Sapag, iniciaron hace 62 años un proyecto político que hoy mantiene plena vigencia y seamos protagonistas activos de su futuro”.