La chance de sacarse la mufa

El fútbol siempre da revancha. O casi siempre. La Selección argentina tuvo muchas, demasiadas, desde aquel lejano 4 de julio de 1993 en el que le ganó a México con un doblete de Batistuta y consiguió el bicampeonato en la Copa América en Ecuador. No parecía gran cosa el nuevo título continental, después de dos finales seguidas en los Mundiales. No parecía ese un festejo que pudiese tardar tanto en repetirse. Pero ya van 26 años sin títulos, de golpes repetidos, finales en serio -y “finales” decisivas- perdidas porque no damos la talla, nos falta suerte en el área rival o un penal a la tribuna arruina todo.