La chica para Máximo

Si bien la versión suena descabellada, el hijo de los ex presidentes, Nestor y Cristina, y Marziotta se conocerían desde hace un largo tiempo dado que ella siempre fue simpatizante del Frente para la Victoria.

La periodista, quien se encontraba disfrutando de sus vacaciones, salió a desmentir la versión, pero pocos usuarios le creyeron. “Terminemos con la mentira. No lo conozco personalmente a Máximo Kirchner y nunca me lo crucé. Ni siquiera lo entrevisté”, escribió Marziotta, a lo que sus seguidores comentaron: “Si desmentís siendo K, para nosotros es una CONFIRMACIÓN!!!”; “Todos los K se conocen!!!! no mientas!!!!!”; “Gigi que mal gusto tenes. Primero fue con Marianito Grondona...Beto Casella...Peti que no pudo con piernas Pousso” y “Harían una linda pareja”, opinaron algunos tuiteros sobre el rumor.

Embed Terminemos con la mentira. No lo conozco personalmente a Máximo Kirchner y nunca me lo crucé. Ni siquiera lo entrevisté. — Gisela Marziotta (@giselamarziotta) 19 de enero de 2018

A desmentir: Marziotta utilizó Twitter para aclarar que no hay romance, pero mucho no le creyeron.

Poemas de amor

Previo a desmentir el romance, Gisela pidió a sus seguidores que le compartieran poemas de amor para su nuevo libro y muchos de ellos, haciéndose eco del rumor, aprovecharon para escribirle algunas líneas relacionadas con el diputado.

Atravesados por la grieta y usando el ingenio, muchos tuiteros se burlaron y criticaron a la periodista: “Hay que tener apetito/Para comerse un pescado/(En este caso es mutuo)/Yo prefiero un buen asado/Aaaaro aro aro aro”; “En el cielo las estrellas/En el campo las espinas/Y adentro de Marcos Paz/Esperan a Máximo y Cristina…!!!”; “Intenta por otro lado/Mejorar tu patrimonio/No es el gordo adelgazado/Quien te enriquecerá con un matrimonio”, fueron algunos de los poemas que le dejaron en la publicación.