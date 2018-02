La Chipi hundió más a Pettinato con otra denuncia

Rotunda: “Él para mí es un imbécil. Sabía que se le venía todo esto. Como yo debe haber veinte o treinta más”, dijo La Chipi.

La Chipi amplió las fuertes situaciones que vivió ante el acoso de Petti. Cuando Jorge Rial le preguntó si la tocaba o se le tiraba encima, ella respondió: “Sí. Me acorralaba. El otro día me encontré con dos amigas, que eran bailarinas también en esa época, y me hicieron acordar un montón de cosas que yo había bloqueado, como que me chupaba la espalda”. Luego agregó: “Tuve la suerte de contar con una coreógrafa que le fue a decir ‘por favor, pará con esta situación porque esta chica es muy sensible, llora’. No quiero dar la respuesta que le dio. Pero a él le causaba gracia hacerme ese daño y que yo llorara. No cambió la actitud. Él siguió en la misma”.