"La ciudad es el fuerte de Libres del sur"

¿Hay incertidumbre en Libres del Sur por presentar una candidatura nueva en la ciudad y sin usted como cabeza?

No, Libres del Sur tiene un voto propio en la ciudad, más allá de haber sido yo la persona que el partido eligió para representarlo en el Concejo Deliberante y que me sigo preparando para ser intendenta en 2019. Pero tenemos confianza, el fenómeno de Eugenia (Mañueco, primera candidata a concejal) es interesante como una figura independiente pero con participación social, además de su rol de abogada y asesora del bloque. Acumula una experiencia importante.

¿Cómo analizan el resultado del partido en las PASO, teniendo en cuenta que las generales nacionales se van a realizar junto con las de la ciudad de Neuquén?

En la capital provincial sacamos 10 mil votos y llegamos al 7%, en una elección que se nacionalizó y en donde nosotros tuvimos un discurso neuquino. No reprodujimos ninguna alianza nacional, con lo cual nuestros votos son bien propios. Fue una elección con mucha participación y una señal dura. Salieron cosas interesantes, más allá de que nos guste o no lo que se votó.

¿Qué cosas?

Que las grandes estructuras se tienen que hacer un replanteo respecto de algunos modelos que están agotados. De alguna manera fue un resultado adverso para el MPN, más allá de que fue una foto. El conflicto docente y gremial en general o el deterioro de la salud pública incidieron en el resultado. Lo de Cambiemos es un proceso nacional, pero hay que ver que nadie tiene más de un 30 por ciento de la representación política. No hay mayorías absolutas, hay un 70 por ciento que no está de acuerdo con el MPN, pero lo mismo sucede con Cambiemos. Creo que acá, más que el triunfo de uno, se trata de la debilidad del MPN. Es raro igual el resultado porque en este tiempo no ha habido una mejora para la gente, fue una gran decepción Cambiemos para los que tenían alguna expectativa. Por esta razón relativizo el triunfo y creo que se lo tienen que agradecer al partido provincial.

Y respecto de la elección nacional del 22 de octubre, teniendo en cuenta que sólo hay tres bancas en disputa, ¿cómo ven a Libres del Sur ante ese escenario?

Yendo solos como Libres del Sur mantuvimos nuestros votos en una elección que se nacionalizó. No vamos a cambiar ninguna estrategia ni a discutir si Macri o Cristina, eso es oportunista, la gente no come vidrio, por lo que vamos a seguir con nuestra línea de hablar de los temas que le importan a Neuquén y aumentar algunos puntos en octubre. No es nuestro techo lo que sacamos, sino el piso.

Mencionó su decisión de ser intendenta en 2019. ¿Se ve con chances?

Quiroga es Quiroga y no veo en ese espacio el peso que tiene el intendente. El MPN está decidido a ir por la ciudad, pero no fue este un ámbito muy beneficioso para ellos en las últimas elecciones. En general, que en Neuquén se mantenga un gobierno que no es del MPN es algo ya casi histórico. Nosotros vamos a ir convencidos de que en cuanto a capacidad de gestión y conocimiento de las problemáticas de la ciudad, estamos sobrados. Tenemos profesionales trabajando con nosotros que son de lo mejor. La ciudad es el fuerte de Libres del Sur.

No descartan formar alianzas

Ante la consulta de si Libres del Sur piensa en la construcción de alguna alianza, Lamarca respondió que quieren hacerlo pero que primero se debe encontrar claridad en cuanto a lo que se quiere conformar. Además, dijo que esto no depende de los acuerdos que se alcancen a nivel nacional. “De hecho, ahora en Neuquén no vamos con nadie”, argumentó. “Las estructuras partidarias nacionales están en crisis y por eso tenemos absoluta independencia en función del contexto que nos parezca”, dijo y advirtió: “En Neuquén veremos a quien tenga una mirada progresista y una trayectoria. No vamos a hacer alianzas por sumar votos con sectores con raros antecedentes o cuestiones poco claras para explicar”.