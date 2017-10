"La ciudad está en medio del colapso"

El candidato del MPN para el Concejo Deliberante, el ministro de Energía de la provincia que aceptó dar la disputa en la ciudad, cree que la capital provincial “está en una situación de colapso”. En esta entrevista, Alejandro Nicola cuestiona a Pechi por “jactarse de un ahorro que implica que haya ríos de fluidos cloacales en la calle” y cree que hay un gran vacío en la política de “recursos humanos del Municipio, sin incentivos, y bajo el criterio de que sólo sirve achicar la planta municipal y no jerarquizarla”.

¿Qué tipo de ciudad se empieza a poner en juego el 22 de octubre?

Una en la que la gestión debe comenzar a asumir su responsabilidad. Para el Municipio, siempre la culpa la tienen los demás. Así no hay solución posible para problemas estructurales. Vemos basura por todos lados, vas al centro y el auto lo dejás cada vez más lejos. No pueden solucionar el problema del transporte público. No hay un municipio fuerte que haya planificado para evitar lo que hoy vemos todos. Es el resultado de la gestión Quiroga.

¿El MPN no tuvo responsabilidad en estos 20 años?

La verdad es que en todo lo que tiene que ver con decisión del Ejecutivo es responsabilidad de Quiroga. Yo lo quiero ayudar a que haga una mejor gestión. Discutir con su candidato, Guillermo Monzani, para decirle que está equivocado. Ese es el rol de los concejales, y tengo la experiencia para eso. Pero no ha sido posible: yo quiero hablar de los problemas que me transmite la gente y Monzani habla de la escuela de oficios.

¿Qué es lo acuciante para resolver que usted cree que no se hace?

El agua de lluvia en la ciudad. Es un tema que no se resuelve de un día para el otro. Tenés que poner profesionales a trabajar, buscar financiamiento y planificar.

¿Estamos igual que hace dos años luego de la inundación?

Llueven dos gotas y nos inundamos. No vi que trabajen en un plan pluvial para resolverlo. Es una de las primeras iniciativas que voy a llevar al Concejo Deliberante para que el Municipio se involucre en serio. Necesitamos infraestructura debajo del asfalto. Ese es el tema. Asfaltar no alcanza, se necesitan grandes obras para dar respuestas en materia de redes cloacales y desagües.

¿Hay plata para hacerlo? ¿El Municipio tiene con qué?

El intendente se jacta de la plata que no gasta. No te podés jactar si tenés un déficit en la prestación de servicios básicos. Creo que marca la incapacidad que ha tenido para gestionar. Si no lográs ejecutar los presupuestos, habla de tu incapacidad de gestión. No pueden tener 900 palos en el banco y las veredas como están y los barrios sin servicios.

Hay un problema que antes no era tan notable: la violencia extrema y las bandas criminales. ¿Qué puede hacer la ciudad con ese tema?

Yo creo que hay una decisión expresa del Municipio de no meterse en esos temas. El gobierno provincial creó un ministerio de Ciudadanía para ocuparse de temas que no estaban en la agenda. La ciudad desarticuló el ámbito de la violencia de género. Omar Gutiérrez habla todo el tiempo del combate al alcohol y la droga. Un enfoque es potenciar la policía, y se está haciendo. Pero el Municipio tiene que darles más alternativas a los chicos y a los jóvenes, con espacios de contención de Cultura y Deporte. Hay un discurso de que es sólo un problema de la Provincia y esto no es así. Hay que complementar respuestas de la Municipalidad con las de la educación formal.

¿Su candidatura a concejal es un primer paso para ir por la intendencia en el 2019?

Soy parte de un equipo. Omar (Gutiérrez) me dijo que había que trabajar para la ciudad, y acá estoy, de lleno. Era ministro de Energía, hoy mi prioridad son los problemas graves que tiene la capital.

De Vaca Muerta al Deliberante

Alejandro Nicola fue hasta hace un mes el ministro de Energía. En ese rol, administró las empresas de servicios provinciales, EPAS y EPEN, y se desempeñó en un ámbito trascendente como el del sector petrolero neuquino. Con el MPN lanzado a dar la disputa de la capital, le pidieron encabezar la lista de concejales del partido provincial.