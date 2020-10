La crítica situación de los peloteros: "De 28 solo quedan 8"

Sobre la situación de los empleados, Pérez aseguró que cuatro de los cinco empleados que tiene en la plantilla no cobran el ATP. "No todos nuestros empleados fueron alcanzados por el ATP. Esto de que a todos se les dieron, la verdad que nosotros no lo pudimos ver", reafirmó y expuso: "Pudimos sobrevivir, pero cuando esto arranque y se levante se nos va a hacer muy difícil".

En esta situación particular, la dueña del pelotero Tío Yoyo contó que con sus empleados tuvo que "llegar a un acuerdo": "En su momento saqué un crédito y bueno, con eso les fui pagando 10 mil a cada uno. A una de las empleadas fui y le llené el carrito con mi tarjeta de crédito. Y bueno, más o menos la fuimos llevando".

Pelotero-Tio-Yoyo-(4).jpg Omar Novoa

Ante la búsqueda de una posible solución, los representantes de los peloteros se habían reunido con el intendente Mariano Gaido para describirle la situación que este rubro está atravesando. "No pedimos abrir porque sabemos que es una responsabilidad muy grande, pero sí necesitamos una ley de emergencia que nos respalde", propuso, aunque desde la Municipalidad no tuvieron respuestas.

"La realidad es que, además todo lo que se está adeudando desde marzo, tenemos unos alquileres altísimos y este es uno de los mayores problemas. Ya se que esto es un acuerdo entre partes, pero sé que no pueden dejar de cobrarnos los alquileres, pero sí pedimos alguna ley de emergencia que diga que solo debemos pagar un porcentaje mensual. Que esté la obligación de pagar, pero que puedan recibir un 30% porque todo el alquiler es altísimo, y mucho de nosotros no pudimos llegar a un acuerdo entre los propietarios", explicó.

"Quedamos 8 nomás, si no aguantamos ahora, nos fundimos. Es muy triste y muy lamentable, teniendo en cuenta que muchos contamos con este único ingreso", concluyó Johana Pérez, la dueña del pelotero Tío Yoyo.