La cuarentena se ablanda y los médicos se endurecen

“Me parece una vergüenza, ya no lo digo como enfermera sino cómo ciudadana, además el confinamiento inglés ya ha sido mucho más suave que el resto y si se levanta probablemente habrá un repunte, como el que está habiendo en Italia y en España, sobre todo en Castilla y León”, afirmó.

Según Peña Charlón, en su hospital tienen preparado un protocolo preventivo en caso de que haya un nuevo pico del virus porque consideran que si bien, no será muy grave, ocurrirá.

“No deben esperarse grandes cambios en el régimen de confinamiento cuando el primer ministro anuncie este domingo (mañana) el alivio en algunas medidas”. Oliver Dowden. Ministro de Cultura del Reino Unido

“Hubo una reducción de los casos en los hospitales y las salas de cuidados intensivos están medio vacías, pero todavía está muriendo mucha gente todos los días: relajar las normas es prematuro e irresponsable”, agregó Joan Pons Laplana, del Hospital de Chesterfield, al norte de Inglaterra.

Según Pons Laplana, que fue galardonado entre otros premios, como el Enfermero del Año en el Reino Unido en 2018, el gobierno británico otra vez está poniendo la economía por delante de las personas. “Me parece increíble que siendo el país con más muertes en Europa, el primer ministro diga que ha sido muy exitosa la estrategia. Si no llega a ser exitoso, no sé cuantos más se iban a morir, me parece una barbaridad”, ironizó.

Y recordó que el primer caso en el Reino Unido se detectó en enero y el Gobierno tardó dos meses en ordenar el confinamiento, mientras que otros países tardaron tres días en encerrarse y los resultados los “estamos viendo”.

“Aquí cada día mueren entre 600 y 700 personas. Este año, según las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas, en el Reino Unido tenemos un exceso de casi 45.000 muertes respecto al año anterior, eso te da una visión de lo que está pasando”, concluyó.

626 los muertos que hubo en Gran Bretaña en el último día El ministro de Medio Ambiente, George Eustice, informó también que el número de casos positivos ahora ascendió a 211.364. Y confirmó que ayer fueron dadas de alta 900 personas